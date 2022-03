Il noto rapper italiano Fedez, all’anagrafe Federico Lucia, ha annunciato su Instagram di avere una malattia, non specificando però di cosa si tratta. «Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute» ha detto in video.

«Questo comporta un percorso importante che dovrò fare e che mi sento di raccontare. Non ora, non in questo momento in cui mi sento di stringermi alla mia famiglia e ai miei figli e che mi sentirò di raccontare in futuro», ha detto il rapper visibilmente commosso.

Fedez ha anche spiegato il motivo della sua scelta di annunciare ai suoi fan e follower della malattia: «Se questo mio racconto riesce a dare confronto anche solo ad una persona, che magari non ha la fortuna di essere circondata di affetti come me con la mia famiglia, mi fa pensare che questa parentesi della mia vita ha una sua utilità, cosa che non si riesce a dare.In questi anni è come se avessi avuto una specie di album dei ricordi condiviso – ha aggiunto il rapper – e solo ora mi rendo conto dell’importanza di aver strappato un sorriso a qualcuno che magari stava affrontando un momento difficile».

Il precedente

In una delle puntate della trasmissione “La Confessione” andata in onda su Nove nel dicembre del 2019, Fedez aveva già annunciato di avere un problema di salute. «Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata demielinizzazione nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielinizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla», aveva detto all’epoca a Peter Gomez.

