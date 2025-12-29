Donna trovata morta in un cortile a Milano. Senza politiche e fondi femminicidi senza fine

Una ragazza tra i 25 e i 30 anni è stata trovata morta in un cortile di un palazzo, senza maglietta e con lividi sul collo. Potrebbe essere stata vittima di violenza sessuale e poi uccisa. I numeri nel 2025 non sono calati. L’osservatorio Nudm: 81 donne uccise. Nell’ultimo anno approvate solo misure repressive e riforme a costo zero

In Francia c’è un prima e un dopo processo Pelicot. In Italia, un prima e un dopo femminicidio di Giulia Cecchettin. Se questi casi hanno contribuito a far luce sulle molteplici forme della violenza maschile sulle donne, cambiato, almeno in parte, la narrazione, portato in piazza migliaia di donne e aiutato a prendere coscienza che si tratta di un fenomeno trasversale – per età, classe e provenienza – i numeri però suggeriscono altro. Che non c’è (ancora) un prima e un dopo, perché la linea dei