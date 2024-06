Nella notte tra lunedì e martedì un uomo di 48 anni si è presentato al comando dei carabinieri di Modena. Nel bagaglio dell’auto di Andrea Paltrinieri c’era il corpo della moglie di 41 anni, italiana di origini russe, medico in Austria. La vittima, madre di due bambini di 2 e 3 anni, era andata a Modena per prendere i figli e portarli all’estero, dove risiedeva.

Quando i carabinieri hanno trovato aperto il bagagliaio, il cadavere della donna era in posizione rannicchiata, con la testa infilata in un sacco nero, legato al collo con un cavo elettrico. Dopo che il sacchetto è stato rimosso, i carabinieri hanno trovato una cintura stretta al collo della donna.

L’affidamento dei figli al centro di una battaglia legale

Dalle prime indagini è emerso che tra i due ex coniugi era in corso una battaglia legale per l’affidamento dei figli: la donna aveva avviato davanti all’Autorità giudiziaria di Innsbruck una procedura per ottenere l’affido prevalente dei figli e l’esercizio del diritto di visita. Il 17 maggio 2023 i giudici avevano stabilito che i bambini sarebbero stati prevalentemente dalla madre e aveva dato il diritto di visita al padre. A gennaio 2024 l’uomo aveva fatto ricorso al tribunale civile di Modena per ottenere la separazione con addebito a carico della moglie, contestando la giurisdizione austriaca.

Il tribunale modenese aveva confermato le disposizioni di Innsbruck. La Procura poi, essendoci già una decisione di un giudice straniero comunitario e non ritenendo di dover prendere provvedimenti urgenti, ha assunto la causa in decisione a maggio 2024. A febbraio 2024 la vittima aveva presentato un’altra istanza al tribunale di Innsbruck per ottenere l’affidamento esclusivo dei due figli.

La donna aveva due lauree, una in Medicina e Chirurgia e l’altra in Odontoiatria, e viveva da tempo in Austria dove lavorava in una clinica a Innsbruck. Precedentemente aveva esercitato anche in strutture ospedaliere in Trentino e nel Bolognese.

Dall’inizio dell’anno in Italia 27 donne sono state vittime di femminicidio: prima del caso di Modena, l’ultimo era stato quello di Giada Zanola del 29 maggio.

