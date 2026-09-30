Da Roma a Ferrara: un mese di violenza nelle scuole

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Ferrara, liceo classico Ariosto, mercoledì 30 settembre, intorno alle 11. Nei bagni dell'istituto un ragazzo di 14 anni, nato nel 2012 e iscritto al primo anno, è stato accoltellato. L'aggressore, secondo le prime ricostruzioni un 14enne o un 15enne, ha usato un coltello con una lama di circa quindici centimetri. La vittima ha provato ad afferrare l'arma e si è ferita a una mano. Le lesioni sono lievi e il ragazzo non è in pericolo di vita. Il coltello è stato trovato a terra e sequestrato. Sono