La troupe si trovava a Ferrara per indagare sulla questione, su cui aveva scritto anche Domani, dell’alloggio popolare in cui vive il vicesindaco, Nicola Lodi, nonostante il suo stipendio da amministratore

La vicenda che riguarda il vicesindaco leghista di Ferrara Nicola Lodi, conosciuto come Naomo, torna al centro del dibattito dopo che lo scorso 12 febbraio la troupe del programma di La7 Piazza Pulita è stata aggredita mentre cercava di intervistarlo.

I giornalisti si trovano a Ferrara per indagare sulla questione di cui aveva scritto anche Domani: Naomo, eletto nel 2019, vive in un alloggio popolare dell’Acer, Azienda casa Emilia Romagna, assegnatogli nel 1996, anche ora che da vicesindaco percepisce quasi 5mila euro al mese.

La giornalista di Piazza Pulita, Sara Giudice, e l’operatore erano già stati in città due giorni prima e, alla richiesta di spiegazioni, Lodi ha detto che sarebbe rimasto nell’alloggio popolare «finché me lo consente la legge». Dopo aver intervistato anche il sindaco Alan Fabbri, i giornalisti erano stati accusati dai due leghisti, sulle loro pagine Facebook istituzionali, di fare «pura demagogia» e «strumentalizzazione politica».

Ma il 12 febbraio, nel cortile degli alloggi popolari dove i giornalisti si trovavano per fare delle riprese, «abbiamo visto scendere il vicesindaco e ci siamo avvicinati per fargli delle domande. Lui era alterato. Poi è arrivato quel signore, forse un condomino, a dirci di non rompere i coglioni», ha raccontato la giornalista al sito di informazione Estense.

Il video

Un video, fatto con un cellulare da una finestra che affaccia sul cortile, mostra che alla domanda della giornalista, il vicesindaco si altera, una quarta persona presente urla in faccia alla reporter per poi fare il gesto di darle uno schiaffo e avvicinarsi ribadendo un’altra volta il gesto. Questa persona ha poi aggredito l’operatore, colpendo la telecamera che nel frattempo riprendeva la scena.

Si vede poi l’uomo che, in procinto di andare nella direzione opposta, corre verso i giornalisti. La scena continua in un punto non visibile dalla telecamera del cellulare che sta riprendendo, ma si sente l’urlo della giornalista.

