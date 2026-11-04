Firenze tra fango e “angeli”, ciò che l’alluvione non ci ha insegnato

Il giorno in cui l’Arno ruppe gli argini, invase la città e cambiò la storia. L’arrivo di migliaia di giovani da tutta Italia per aiutare le persone e salvare il patrimonio culturale. Un impegno civile, che secondo alcuni fu la scintilla del Sessantotto. I ricordi di chi c’era raccolti in un documentario e in un podcast della Rai

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«Fu uno spartiacque. E non solo per noi». Leonardo Gori è un affermato “giallista”, ma nel 1966 aveva dieci anni. Ricorda bene quella settimana di metà autunno: tra Ognissanti, commemorazione dei defunti e l'Unità nazionale, gli studenti di tutta Italia restarono a casa per otto giorni. Quelli di Firenze un po' di più. Perché, nel mezzo, ci fu il 4 novembre. Quando all'alba di quel venerdì l'Arno ruppe gli argini, trovò la settima città italiana per numero di abitanti nelle proprie case e, fortu