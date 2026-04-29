La cronaca della giornalista di Domani a bordo. L’allarme nella notte a 70 miglia da Creta. Il comunicato di Global Sumud Flotilla: "Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti israeliani”

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Siamo a bordo di Furleto, una delle imbarcazioni che guida al momento la Global Sumud flotta dopo ore tensione e e di confusione. Siamo a 38 miglia dalle acque territoriali greche, mancano pochi minuti all'una di giovedì 30 aprile, abbiamo appena ricevuto via radio un messaggio della Marina Militare israeliana che ci invita a non proseguire verso casa, altrimenti verremo intercettati.

Da ore nel cielo si vedono droni che volano molto bassi e vicino alle imbarcazioni e abbiamo visto anche alcuni gommoni con luci verdi avvicinarsi in velocità alle nostre barche. Non è ancora chiaro se alcune delle barche siano state intercettate oppure no.

Per adesso noi a bordo di Furleto proseguiamo nella nostra rotta verso Creta. Siamo ancora in acque internazionali ed eravamo a circa 70 miglia da Creta quando è scattato l’allarme intercettamento.

IL COMUNICATO DI GLOBAL SUMUD FLOTILLA

"Le nostre imbarcazioni sono state avvicinate da motoscafi militari, che si sono autodefiniti "israeliani", i quali, puntando laser e armi d'assalto semiautomatiche, hanno ordinato ai partecipanti di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe.

Le comunicazioni delle imbarcazioni sono interrotte ed è stato lanciato un SOS".

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