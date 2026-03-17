Fondi, concerti e indagini: l’“anti Venezi” accusa Fratelli d’Italia

La musicista palermitana Marianna Musotto è a processo a Pescara per istigazione alla corruzione. Durante un’udienza ha tirato in ballo Meloni e i vertici del partito. E ora indagano i pm della Capitale

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Presunti finanziamenti a campagne elettorali, richieste di fondi per la realizzazione di eventi culturali, messaggi e dichiarazioni, ancora tutte da verificare, che tirano in ballo i big del partito di governo, compresa la premier Giorgia Meloni. È la ragnatela di fatti, date e circostanze che la procura di Roma sta accertando in un’indagine che ruota attorno alle parole della musicista palermitana e trombettista classica Marianna Musotto. Parole che le sono valse l’appellativo di “anti Venezi”,