Titoli di coda per la carriera di uno dei piloti più vincenti della Formula 1, ex enfant prodige delle corse, che nei primi anni alla Red Bull aveva vinto quattro titoli consecutivi. Ora la decisione del ritiro per stare più tempo con la famiglia

Sebastian Vettel, quattro volte campione di Formula 1 con la Red Bull ed ex Ferrari, ha deciso di lasciare le corse. L’annuncio è arrivato questa mattina in una diretta su Instagram. Il pilota, 35 anni, attualmente all’Aston Martin, ha spiegato nella diretta come la scelta derivi dalla volontà di passare più tempo con la famiglia.

«Ho avuto il privilegio di lavorare con molte persone fantastiche negli ultimi 15 anni in F1. La decisione di ritirarmi – ha spiegato il pilota da Budapest, dove si correrà domenica – è stata difficile da prendere per me e ho passato molto tempo a pensarci. Alla fine dell'anno voglio prendermi ancora un po' di tempo per riflettere su ciò su cui mi concentrerò dopo. Mi è molto chiaro che, essendo padre, voglio passare più tempo con la mia famiglia. Ma oggi non si tratta di dire addio. Si tratta piuttosto di dire grazie a tutti, non ultimi ai tifosi, senza il cui supporto appassionato la Formula 1 non potrebbe esistere».

La carriera

Quattro volte campione con la Red Bull all’inizio della sua carriera, Vettel è uno dei piloti più vincenti della storia della Formula 1. Sono infatti 53 i Gran Premi vinti rendendolo il terzo pilota più vincente. Dopo l’esperienza con la Red Bull tra il 2010 e 2013, il pilota tedesco è passato alla Ferrari dove non è riuscito a vincere il titolo tanto agognato.

Nel 2020 aveva lasciato la Ferrari per accasarsi all’Aston Martin con risultati non eccezionali. Ora la scelta del ritiro.

© Riproduzione riservata