Francesca Nanni: «Su Hannoun prove inutilizzabili, ecco perché nel 2010 archiviai»

Il leader pro Pal era stato accusato di aver finanziato Hamas e il terrorismo altre due volte: nel 2016 fu la procura di Genova, guidata dall’attuale procuratrice generale di Milano a chiedere l’archiviazione. «Io non parlo dei procedimenti in corso, ma se il gip ha autorizzato le misure di custodia, evidentemente ci sono nuovi elementi»