Francesca Nanni: «Su Hannoun prove inutilizzabili, ecco perché nel 2010 archiviai»

Il leader pro Pal era stato accusato di aver finanziato Hamas e il terrorismo altre due volte: nel 2016 fu la procura di Genova, guidata dall’attuale procuratrice generale di Milano a chiedere l’archiviazione. «Io non parlo dei procedimenti in corso, ma se il gip ha autorizzato le misure di custodia, evidentemente ci sono nuovi elementi»
Il 16 gennaio il tribunale del Riesame di Genova si pronuncerà sul ricorso presentato dai legali di Mohammad Hannoun, accusato di associazione terroristica ed eversione dell’ordine democratico, confermando o meno l’arresto in carcere disposto il 27 dicembre scorso dal giudice delle indagini preliminari su richiesta dei pubblici ministeri liguri. Nell’inchiesta, realizzata insieme alla procura nazionale antimafia guidata da Giovanni Melillo, il leader pro Pal è accusato di aver finanziato, tram