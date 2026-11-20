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Nuove accuse di violenza sessuale per Gérard Depardieu. A renderle note, giovedì 19 novembre, è stato il giornale d’inchiesta Mediapart, secondo cui la procura di Parigi ha aperto un’istruzione giudiziaria per «violenza sessuale di gruppo» nei confronti dell’attore, ma anche dello scrittore Michel Houellebecq e del regista Guillaume Nicloux. La denuncia è stata presentata il 12 maggio 2025 da un’attrice e ballerina di origini slave e riguarda fatti che sarebbero avvenuti nel dicembre 2018, duran