La procura di Parigi ha aperto un’istruzione giudiziaria nei confronti del celebre attore e dello scrittore, dopo una denuncia presentata da un’attrice per fatti risalenti al 2018 sul set del film Thalasso. L’annuncio arriva a pochi giorni dalla rinuncia di Depardieu all’appello contro la condanna a 18 mesi per aggressioni sessuali sul set di un altro film
Nuove accuse di violenza sessuale per Gérard Depardieu. A renderle note, giovedì 19 novembre, è stato il giornale d’inchiesta Mediapart, secondo cui la procura di Parigi ha aperto un’istruzione giudiziaria per «violenza sessuale di gruppo» nei confronti dell’attore, ma anche dello scrittore Michel Houellebecq e del regista Guillaume Nicloux. La denuncia è stata presentata il 12 maggio 2025 da un’attrice e ballerina di origini slave e riguarda fatti che sarebbero avvenuti nel dicembre 2018, duran