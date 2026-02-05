Freni, Salvini e quel memorandum su Enel: i pm di Roma indagano per insider trading

Fari su un documento del giugno 2022 sulla «vulnerabilità finanziaria» del gruppo redatto da Alberto Marchi, ex membro del cda. La procura: «Informazioni privilegiate arrivate a chi non poteva accedervi». Tra i destinatari i due leghisti, che non sono indagati

Il documento si intitola «Spunti di riflessione sul gruppo Enel». Sono tre pagine in tutto, un’analisi sulle prospettive dell’azienda energetica a controllo pubblico che, si legge, sarebbe «molto vulnerabile sul piano finanziario» per via dei debiti in forte aumento. Il testo risale all’estate del 2022. Altri tempi. All’epoca al timone del gruppo c’era Francesco Starace, l’amministratore delegato che meno di un anno dopo verrà sostituito da Flavio Cattaneo. Proprio da quel documento, però, ha pr