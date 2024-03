Una situazione «grave», ma non certo la storia di «spioni» e «dossier» che buona parte di governo e maggioranza hanno propinato negli ultimi giorni. A una settimana dall’inizio del caso dell’inchiesta di Perugia sul magistrato Antonio Laudati e sul finanziere Pasquale Striano, è intervenuto anche il ministro della Giustizia Carlo Nordio. «È un fatto estremamente grave, che si innesta in una situazione ormai sedimentata da anni: il diritto alla privacy, garantito dall’articolo 15 della nostra Costituzione, è diventato ormai una sorta di aspirazione metafisica», ha dichiarato il guardasigilli.

Torna poi sulla sua storica battaglia contro le intercettazioni: «Le stesse intercettazioni, più o meno lecite, captate in modo diverso, sono diventate quasi la regola: se poi non vengono nemmeno autorizzate dall’autorità giudiziaria ma vengono captate in modo per così dire eccentrico allora deve intervenire la magistratura e, secondo me, anche il legislatore».

Di «intercettazioni, più o meno lecite», non c’è traccia nell’inchiesta guidata da Raffaele Cantone, che verte sull’accesso abusivo a banche dati in cui sono riposte informazioni giudiziarie o segnalazioni di operazioni bancarie sospette. Accessi che, come dichiarato dai pm umbri, «spesso non portavano a niente».

Donzelli

Nonostante da Perugia abbiano chiarito che non ci fosse nessuna «centrale di dossieraggio», continua a parlare di «mandanti che devono essere scoperti» Giovanni Donzelli, vicepresidente del Copasir. «Nessuno ci può raccontare che un uomo della Guardia di Finanza si sveglia e fa così, per passione, 900 accessi e li regala a un giornale di sinistra, senza che ci sia una richiesta, né un disegno politico, soltanto perché la mattina si è svegliato storto, non ci crede nessuno», ha affermato a Radio24 il deputato di Fratelli d’Italia.

Quest’estate Donzelli ha mandato nei guai il suo amico e sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro (rinviato a giudizio per rivelazione di segreto d’ufficio) per aver rivelato in parlamento comunicazioni riservate durante una discussione sul caso Cospito.

Le audizioni

Mercoledì e giovedì sono previste le audizioni in commissione antimafia dei procuratori Cantone e Giovanni Melillo, a capo della Direzione nazionale antimafia. Il Pd, con il senatore Walter Verini, ha chiesto «piena luce»: «La procura nazionale antimafia è parte lesa in questa vicenda. Noi siamo preoccupati dalle reazioni eccessive della destra, che chiedono ispezioni alla Dna o ritorsioni contro i giornalisti».

Alza i toni invece il capogruppo di Forza Italia in Senato, Maurizio Gasparri: «Tutti i procuratori nazionali antimafia diventano parlamentari nazionali o europei della sinistra italiana. È un loro diritto, è una loro facoltà, ma è una strana coincidenza: tre su tre. Ora spero che quello attuale ci sorprenderà, evitando di candidarsi al parlamento». Il riferimento è all’ex presidente del Senato Pietro Grasso, in politica dal 2013 al 2022 con Sel, a Franco Roberti, europarlamentare del Pd, e a Federico Cafiero De Raho, attualmente senatore M5s e componente della commissione antimafia.

Gasparri chiama in causa direttamente Mattarella: «Non so se esista una norma per un commissariamento della procura, ma forse servirebbero misure straordinarie». Anche il presidente del M5s, Giuseppe Conte (tra i nomi cercati dal finanziere Striano), vuole «chiarezza», ricordando come questa sia una storia che «ha come vittime non solo politici di centrodestra», ma che sia più una «pesca a strascico».

