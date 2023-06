I funerali dell’ex premier Silvio Berlusconi, morto a 86 anni, si svolgeranno oggi, 14 giugno, alle 15 al Duomo di Milano e saranno trasmessi in diretta tv e con due maxischermi in piazza.

Sono stati deliberati i funerali di stato e tre giorni di lutto nazionale, prenderanno parte alla cerimonia il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e le alte cariche dello Stato dal presidente del Senato, Ignazio La Russa, a quello della Camera, Lorenzo Fontana. Previste le bandiere a mezz’asta in segno di lutto in tutte le sedi istituzionali.

Sono previste duemila persone all’interno della chiesa e fino a 10mila in piazza, a cui si aggiungeranno gli spettatori da casa.

La piazza e la tv

Per l’evento, piazza Duomo sarà transennata e bonificata, l’accesso sarà possibile dai varchi controllati con metal detector. L’ingresso sarà libero fino al raggiungimento delle quote limite: duemila persone dentro il Duomo (dove i posti sono di fatto riservati agli invitati), diecimila in piazza. Numeri che sono circa la metà della capienza abituale della piazza durante i concerti e ancora meno di quella della cattedrale per le celebrazioni (sono stati previsti solamente posti a sedere) per motivi di ordine pubblico.

Il funerale sarà trasmesso anche in streaming e in tv. I canali Mediaset della famiglia Berlusconi continuano a portare avanti i programmi dedicati. Alle 15 inizierà la diretta del funerale su Canale 5, l’evento sarà disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

La tv pubblica non sarà da meno. Rai1 seguirà le esequie dalle 14 alle 17. Rai News trasmetterà la cerimonia con la traduzione in Lingua dei segni e dalle 12.00 alle 18.00. Su Rai2 dopo le esequie ci sarà uno Speciale Tg2 dalle 17.00 alle 18.35. Su Rai1 prima dei funerali ci sarà uno Speciale Tg1 dalle 6.30 alle 9.50. In prima serata verrà dedicato all’evento uno speciale Porta a Porta, in collaborazione con il Tg1, dalle 20.35 alle 23.15. Seguirà una riedizione di Mixer, con l'intervista di Giovanni Minoli a Berlusconi, dalle 23.20 alle 24.00.

Chi ci sarà

Oggi è previsto l’arrivo in chiesa di una trentina tra capi di Stato, di governo, esponenti politici, istituzionali e diplomatici, italiani e da tutto il mondo,

Oltra al governo al completo, ci sarà la presidente della Corte Costituzionale Silvana Sciarra. Come raccontato da Avvenire, ci sarà una sorta di corteo di auto blu anche da Arcore a fare da scorta al feretro di Berlusconi. Celebrerà i funerali monsignor Mario Delpini, arcivescovo di Milano. La famiglia di Berlusconi con i suoi invitati è sul lato destro.

Dalla parte della famiglia ci sono Fedele Confalonieri e il gruppo Mediaset, le delegazioni di calciatori e dirigenti del Milan e del Monza. Dal lato istituzionale compaiono invece gli ex premier Mario Draghi e Mario Monti, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, il governatore lombardo Attilio Fontana, quello del Veneto Luca Zaia e del Piemonte Alberto Cirio. Per l’opposizione, ha già fatto sapere che sarà presente anche la segretaria del Pd Elly Schlein, accompagnata dai capigruppo.

