Gaetano Armao & Giusi Bartolozzi: vite (e scandali) di due intoccabili

Il professore e avvocato è da sempre al centro del potere nell’isola dei gattopardi. Intoccabile come la compagna Giusi Bartolozzi, nonostante indagini e guai

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Palermo-Roma, andata e ritorno. Il potere di Gaetano Armao, avvocato amministrativista, azzeccagarbugli raffinato, diviso tra debiti e incarichi, viaggia lungo l’asse che collega l’isola alla capitale del paese. La sua sfera d’influenza, la capacità di mantenere sempre un posto al sole nonostante inchieste e scandali racconta perfettamente lo spirito del Gattopardo. Si annunciano cambiamenti per non cambiare mai. E lui di quel sistema bipartisan, candidato presidente con il terzo polo, rispettat