la coppia d’oro della giustizia

Gaetano Armao & Giusi Bartolozzi: vite (e scandali) di due intoccabili

Nello Trocchia
03 ottobre 2026 • 07:00Aggiornato, 03 ottobre 2026 • 10:04
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Il professore e avvocato è da sempre al centro del potere nell’isola dei gattopardi. Intoccabile come la compagna Giusi Bartolozzi, nonostante indagini e guai 

Palermo-Roma, andata e ritorno. Il potere di Gaetano Armao, avvocato amministrativista, azzeccagarbugli raffinato, diviso tra debiti e incarichi, viaggia lungo l’asse che collega l’isola alla capitale del paese. La sua sfera d’influenza, la capacità di mantenere sempre un posto al sole nonostante inchieste e scandali racconta perfettamente lo spirito del Gattopardo. Si annunciano cambiamenti per non cambiare mai. E lui di quel sistema bipartisan, candidato presidente con il terzo polo, rispettat

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.