«Da sette anni abbiamo presentato progetti cantierabili per piccoli invasi multifunzionali a basso impatto paesaggistico, destinati all’irrigazione, alla produzione di energia e a contrastare siccità e inondazioni – sottolinea il segretario generale –. L’acqua va raccolta quando c’è, per averla quando manca. Abbiamo perso sette anni: ora si aprano i cantieri»

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«Se fossi un politico, fonderei il partito dell’acqua che, secondo le simulazioni elaborate da Roberto Weber dell’istituto Ixè, raccoglierebbe il 10 per cento dei consensi. Il tema dovrebbe primeggiare nei programmi elettorali, invece se ne parla troppo poco». È quanto afferma il segretario generale della Coldiretti, Vincenzo Gesmundo, intervenuto all’International Water Summit organizzato da Anbi nell’ambito dell’EuroMediterranean Water Forum a Roma.

«Da sette anni abbiamo presentato progetti cantierabili per piccoli invasi multifunzionali a basso impatto paesaggistico, destinati all’irrigazione, alla produzione di energia e a contrastare siccità e inondazioni – sottolinea Gesmundo –. L’acqua va raccolta quando c’è, per averla quando manca. Abbiamo perso sette anni: ora si aprano i cantieri».

«Gli agricoltori, le imprese e i cittadini sono stufi della retorica dell’emergenza. Se non c’è acqua nei campi, non c’è cibo sugli scaffali. Ma l’acqua non riguarda soltanto l’agricoltura: è sicurezza alimentare ed energetica, è industria, è la bolletta delle famiglie e il rubinetto dei cittadini». «La politica ne faccia una priorità – conclude Gesmundo –. Il tempo delle relazioni è finito, è il momento dei fatti».

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