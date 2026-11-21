L’ex capo della polizia aveva congedato la scorta venerdì sera, dopo essere arrivato nella sua residenza di campagna. A trovare il corpo è stato il custode, allertato dai familiari. Sul posto i magistrati del pool fiorentino che indaga sulle Stragi. Il sopralluogo è in corso. Al momento non sono state trovate lettere di addio

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Magliano – Era arrivato nella Villa di Querciolaia ieri sera. Una viaggio di un paio d’ore accompagnato dalla scorta che Gianni De Gennaro ha liberato dopo essere giunto a destinazione ed è rimasto solo nella villa di campagna, dove trascorreva con la famiglia le ferie estive e anche alcuni fine settimana. Gli agenti della sua tutela sono state dunque le ultime persone a vedere in vita l’ex capo della Polizia e dei Servizi che questa notte si è tolto la vita. Ad scoprire il corpo è stato il cu