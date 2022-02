La regina positiva al Covid

La regina Elisabetta, 95 anni, è risultata positiva al Covid-19 ma ha sintomi "blandi" e continuerà a svolgere mansioni leggere nella sua residenza del Castello di Windsor.

Lo scorso 10 febbraio il principe Carlo, primogenito della regina ed erede al trono, era risultato positivo due giorni dopo aver incontrato la madre.

Il traghetto a fuoco

E’ stato trovato vivo uno dei dispersi, un cittadino lituano, a bordo del traghetto Euroferry Olympia della Grimaldi, andato a fuoco nel mare tra Italia e Grecia.

L'uomo avrebbe anche detto ai soccorritori di aver sentito altre voci sul traghetto ed è stato portato in ospedale per controlli, ma sarebbe in buone condizioni. La guardia costiera greca ha espresso un cauto ottimismo sull'ipotesi di poter salvare altre persone: in base alla lista passeggeri i dispersi sono 12.

Intanto è attraccata a Brindisi la nave Florencia che ha caricato a bordo 48 passeggeri che si sono salvati dal naufragio e che hanno trascorso due notti nell’isola greca di Corfù.

Il ministro della Transizione economica, Roberto Cingolani, ha assicurato che non ci sono tracce di sversamento in mare e che l’incendio sta per essere domato.

Smoke rises from the Italy-flagged Euroferry Olympia as it burns for a second day at the Ionian Sea, as it seen from an Albanian southwestern coast, Saturday, Feb. 19, 2022. Rescue teams in Greece searched a burning ferry Saturday for 12 people believed to be missing after it caught fire in the Ionian Sea while en route to Italy, while passengers described a frightening evacuation from the ship. (AP Photo/Franc Zhurda)

Movida violenta a Milano

Nella notte si sono verificati cinque accoltellamenti a Milano, tra le 2 e le 5 del mattino in zona Garibaldi, tra le più frequentate della movida.

Uno dei soccorsi, 20 anni, è ricoverato in gravi condizioni. Sulla serie di episodi, non collegati l’uno all’altro, indagano i carabinieri.

