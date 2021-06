Liberati del cagnolino. Il cagnolino è un bambino di undici anni, prigioniero da settecentosettantanove giorni. Giuseppe Di Matteo è una larva, non pesa neanche trenta chili. Monticciolo lo mette con la faccia al muro e lo solleva da terra, il bimbo non capisce, non fa resistenza, nemmeno quando sente la corda intorno al collo. Il suo è appena un sussurro: «Mi portate a casa?». Ci sono altri due uomini che lo tengono. Per le braccia e per le gambe. E poi il figlio del pentito Santino Mezzanasca Di Matteo viene squagliato nell’acido. Del bimbo restano solo i dentini. È molto “tecnico” Giovanni Brusca quando ricostruisce quesy'altra “disgrazia”.

Giovanni Brusca scarcerato dopo 25 anni. Confessati, fra i cento e i duecento omicidi. «Ancora oggi non riesco a ricordare tutti, uno per uno, i nomi di quelli che ho ucciso», dichiarava in uno dei primi verbali di interrogatorio davanti al procuratore capo di Palermo Gian Carlo Caselli e ai sostituti Guido Lo Forte e Alfonso Sabella.

Timorata di Dio e dama di San Vincenzo, la madre andava dicendo in giro «che l'aveva cresciuto bene». Fra i suoi figli era il preferito, per quello che aveva fatto e per quello che faceva. Non aveva, almeno ufficialmente, ancora aperto bocca. «Non sarà mai un pentito perché non è un vigliacco, la verità è che la legge non è uguale per tutti, i privilegi toccano solo agli infami», cominciò a urlare Antonina Brusca a pochi passi dalla piazza del paese. Era infastidita dal «can can, da tutta questa pubblicità per la disgrazia, i morti si ricordano in silenzio».

La “disgrazia”, così la chiamava. La disgrazia del 23 maggio 1992, la bomba, l'uccisione di Giovanni Falcone. Nel quarto anniversario della strage, nel 1996, ero andato a San Giuseppe Jato perché i fratelli Brusca mostravano qualche segno di cedimento, parlavano e non parlavano, dicevano e non dicevano, ammettevano qualcosa, ritrattavano, smentivano. La madre raccontava di Giovanni: «Lo descrivono come una belva ma è cresimato e ha frequentato l'Azione Cattolica, tirato su con la religione, se lo Spirito Santo illuminerà la mente di certi giudici comunisti Giovanni non sarà mai condannato all'ergastolo». Un piccolo ritratto di famiglia. Ne avevo sentito un altro qualche anno prima dentro l'aula bunker dell'Ucciardone, all'udienza durante la quale aveva reso testimonianza Tommaso Buscetta. Chi sono i Brusca, chiedeva il presidente? Risposta: «La gente più abietta del mondo dai tempi di Nerone».

Leggi tutti gli articoli sul Blog Mafie

Il più famoso oggi è Giovanni, nato il 25 febbraio 1957 e scarcerato ieri dopo 25 anni. Confessati, fra i cento e i duecento omicidi. «Ancora oggi non riesco a ricordare tutti, uno per uno, i nomi di quelli che ho ucciso», dichiarava in uno dei primi verbali di interrogatorio davanti al procuratore capo di Palermo Gian Carlo Caselli e ai sostituti Guido Lo Forte e Alfonso Sabella. Bene, ne aveva impressi nella memoria solo due. Lui appostato sulla collinetta di Capaci con il telecomando in mano. E sempre lui che dà un altro ordine a Giuseppe Monticciolo: «Liberati du canuzzu».

Liberati del cagnolino. Il cagnolino è un bambino di undici anni, prigioniero da settecentosettantanove giorni. Giuseppe Di Matteo è una larva, non pesa neanche trenta chili. Monticciolo lo mette con la faccia al muro e lo solleva da terra, il bimbo non capisce, non fa resistenza, nemmeno quando sente la corda intorno al collo. Il suo è appena un sussurro: «Mi portate a casa?». Ci sono altri due uomini che lo tengono. Per le braccia e per le gambe. E poi il figlio del pentito Santino Mezzanasca Di Matteo viene squagliato nell’acido. Del bimbo restano solo i dentini. È molto “tecnico” Giovanni Brusca quando ricostruisce quest’altra “disgrazia”. Spiega:

«Noi avevamo l’abitudine di mettere sempre da parte l’acido, anche se non c’era la necessità immediata di utilizzarlo. Ci vogliono cinquanta litri di acido per disintegrare un corpo in una media di tre ore. Il corpo si scioglie lentamente, rimangono i denti della vittima, lo scheletro del volto si deforma. A quel punto si prendono i resti e si vanno a buttare da qualche parte. A San Giuseppe Jato li andavamo a buttare nel torrente. Ai palermitani che ci sfottevano perché eravamo contadini, rozzi, noi rispondevamo: e voi allora, bella acqua che bevete a Palermo...». L’acqua del torrente di San Giuseppe Jato finisce in una diga, quella che disseta tutta Palermo.

Non ho mai saputo perché Giovanni Brusca veniva chiamato "ù verru”, che in siciliano è il maschio del maiale. Ho chiesto a poliziotti e a magistrati ma tutti mi hanno dato vaghe spiegazioni. Da quel che ho intuito, Giovanni Brusca non credo che godesse di particolare “prestigio” dentro l'associazione Cosa Nostra, visto quasi come un “raccomandato” per il peso che ha sempre avuto la sua famiglia. Tutto cambia con il 23 maggio 1992. Lui con in mano il telecomando e la blindata di Giovanni Falcone che sfreccia sull'autostrada che da Punta Raisi porta a Palermo, lui che poi si pente e svela i segreti dell'attentato, lui che porta gli investigatori nei misteri della trattativa Stato-mafia parlando di personaggi delle istituzioni «che si erano fatti sotto» e del «papello», le famigerate richieste di Totò Riina allo Stato italiano in cambio della fine della guerra. Storie di Corleonesi, di Brusca e degli altri.

© Riproduzione riservata