Soglie, burocrazia e rischio oligopolio: le gite non sono una passeggiata

Grazie alle deroghe, ai chiarimenti dell’Anac e all’accordo Mim-Consip, le scuole sono riuscite a evitare la sospensione dei viaggi di istruzione. Ma restano la confusione e il rischio che per semplificare le procedure gli istituti adattino l’offerta formativa alle soglie amministrative e ai pochi operatori in grado di muoversi nel nuovo sistema