Soglie, burocrazia e rischio oligopolio: le gite non sono una passeggiata

Grazie alle deroghe, ai chiarimenti dell’Anac e all’accordo Mim-Consip, le scuole sono riuscite a evitare la sospensione dei viaggi di istruzione. Ma restano la confusione e il rischio che per semplificare le procedure gli istituti adattino l’offerta formativa alle soglie amministrative e ai pochi operatori in grado di muoversi nel nuovo sistema
Pensato per favorire la trasparenza e semplificare le procedure, il nuovo Codice dei contratti pubblici finora nelle scuole non ha prodotto l’effetto desiderato. Soprattutto se si parla di viaggi d’istruzione. A dimostrazione della necessità che il ministero dell’Istruzione faccia una valutazione preliminare dell’impatto che le norme possono avere sull’operatività, prima di chiederne l’applicazione, come si capisce da una nota di Flc Cgil. Diffusa per chiarire cosa è cambiato dal 2023, quando il