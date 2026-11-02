Gli affari di Lavitola e i legami con Ranucci: parla di nuovo l’ex compagna del faccendiere

Natalia Potenza è stata ascoltata come testimone dagli inquirenti per la seconda volta: aveva già varcato la soglia di piazzale Clodio a metà settembre quando, dopo aver chiesto di essere sentita dai pubblici ministeri dell’Antimafia, aveva portato agli investigatori una grande mole di documenti riguardanti gli affari del suo ex. Consegnati ai magistrati capitolini nuovi atti sul presunto mandante della bomba al già conduttore di Report

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Natalia Potenza, ex moglie del faccendiere Valter Lavitola, recluso a Rebibbia perché ritenuto il mandante della bomba a Sigfrido Ranucci, è entrata in procura, a Roma, nel primo pomeriggio di oggi. Accanto a lei l’avvocato di fiducia, Giuseppe Cavallaro, che, contattato da Domani, non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Potenza è stata ascoltata come testimone dagli inquirenti per la seconda volta: aveva già varcato la soglia di piazzale Clodio a metà settembre quando, dopo aver chiesto