Gli Stati Uniti sono il primo e unico paese, finora, a ritirarsi formalmente dagli Accordi sul clima di Parigi firmati nel 2015 dall’amministrazione guidata dall’ex presidente, Barack Obama. La decisione di ritirarsi dal patto ambientalista era stata annunciata per la prima volta dal presidente repubblicano, Donald Trump, nel 2017 ed era stata seguita da una notifica formale di ritiro presentata dall’amministrazione statunitense il 4 novembre 2019. La notifica ha poi impiegato un anno per diventare operativa. La notizia arriva nel giorno in cui si contano i voti per le elezioni presidenziali. Lo sfidante democratico di Trump, Joe Biden, ha dichiarato che se risultasse il vincitore chiederebbe di rientrare negli Accordi.

© Riproduzione riservata