La guerra ibrida

Le grandi pulizie di Angelucci, Lotito si sente accerchiato

Nello Trocchia
18 ottobre 2026 • 07:00
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I due imprenditori sono entrati in conflitto per la campagna del Tempo sulla gestione della Lazio. Intanto crescono le aziende del deputato leghista nel settore caro al presidente biancoceleste

«La pace è finita», sussurra chi frequenta i palazzi del potere. Il riferimento è ai due imprenditori romani con un piede in politica, influenti e agganciati a chi conta. Uno è il senatore di Forza Italia, presidente della Lazio, Claudio Lotito. E l’altro, Antonio Angelucci, deputato della Lega, un passato forzista, editore di giornali di area e leader della sanità privata. Nel rapporto che si sfilaccia non c’è solo il destino della Lazio, ma anche gli affari che si incrociano, e la sindrome di

Nello Trocchia
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Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.