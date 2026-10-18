Le grandi pulizie di Angelucci, Lotito si sente accerchiato

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«La pace è finita», sussurra chi frequenta i palazzi del potere. Il riferimento è ai due imprenditori romani con un piede in politica, influenti e agganciati a chi conta. Uno è il senatore di Forza Italia, presidente della Lazio, Claudio Lotito. E l’altro, Antonio Angelucci, deputato della Lega, un passato forzista, editore di giornali di area e leader della sanità privata. Nel rapporto che si sfilaccia non c’è solo il destino della Lazio, ma anche gli affari che si incrociano, e la sindrome di