i prossimi giorni saranno decisivi per l’immobile

Spin time, Gualtieri tratta con il Fondo. La strategia per convincerlo

Le tende della comunità di Spin Time. Foto courtesy Ivana Noto
Le tende della comunità di Spin Time. Foto courtesy Ivana Noto
Le tende della comunità di Spin Time. Foto courtesy Ivana Noto
Chiara Sgreccia
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05 agosto 2026 • 21:17Aggiornato, 05 agosto 2026 • 21:18

Nei prossimi giorni, si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Roma dopo la riunione in Campidoglio, è previsto un nuovo incontro in Prefettura con l’obiettivo di giungere a una valutazione definitiva da parte del Fondo Immobili Pubblici di Investire Sgr

Non solo la disponibilità ad acquisire l’immobile sulla base della valutazione dell’Agenzia delle Entrate del Demanio, per cui il Comune di Roma ha già presentato una proposta alla proprietà. Ma anche la stipula di un accordo ponte per assicurare l’immediata disponibilità dell’edificio e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. È quanto mercoledì 5 luglio, nell’incontro che si è tenuto in Campidoglio, gli assessori Tobia Zevi e Barbara Fun

Chiara Sgreccia
Chiara Sgreccia
Chiara Sgreccia

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia