Spin time, Gualtieri tratta con il Fondo. La strategia per convincerlo

true false

Non solo la disponibilità ad acquisire l’immobile sulla base della valutazione dell’Agenzia delle Entrate del Demanio, per cui il Comune di Roma ha già presentato una proposta alla proprietà. Ma anche la stipula di un accordo ponte per assicurare l’immediata disponibilità dell’edificio e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. È quanto mercoledì 5 luglio, nell’incontro che si è tenuto in Campidoglio, gli assessori Tobia Zevi e Barbara Fun