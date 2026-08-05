Spin time, Gualtieri tratta con il Fondo. La strategia per convincerlo

Nei prossimi giorni, si legge nel comunicato diffuso dal Comune di Roma dopo la riunione in Campidoglio, è previsto un nuovo incontro in Prefettura con l’obiettivo di giungere a una valutazione definitiva da parte del Fondo Immobili Pubblici di Investire Sgr
Non solo la disponibilità ad acquisire l’immobile sulla base della valutazione dell’Agenzia delle Entrate del Demanio, per cui il Comune di Roma ha già presentato una proposta alla proprietà. Ma anche la stipula di un accordo ponte per assicurare l’immediata disponibilità dell’edificio e consentire, nel più breve tempo possibile, il rientro delle famiglie e delle persone più fragili. È quanto mercoledì 5 luglio, nell’incontro che si è tenuto in Campidoglio, gli assessori Tobia Zevi e Barbara Fun