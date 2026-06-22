Tra guerra, amore e gin tonic, l’impresa alcolica di Crosetto

Di ritorno da Dubai, il ministro e sua moglie hanno creato una srl. E sono entrati in affari in una gintoneria. I loro soci nel locale romano sono tre 40enni. Uno di loro siede nel cda di un’azienda in affari con la Difesa
«Abbiamo una vasta scelta di etichette», dice il ragazzo dietro al bancone. Sulle mensole attaccate alle pareti si possono contare in effetti almeno cento bottiglie di gin. Tutte immobili, in attesa di essere prima scelte e poi gustate. «È inutile che scansioni il Qr Code – continua il ragazzo – Così ci impieghi una vita. Dimmi cosa ti piace e io te lo servo». E allora vada per il distillato al profumo dei limoni di Positano e quello coi fiori colti nel giardino di re Carlo, a Buckingham Palace.