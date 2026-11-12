«Ieri su 3mila scuole attaccate poche evacuazioni». Per Meloni le linee guida funzionano. Ma la verità è che sulla sicurezza in questi anni è mancata una strategia a lungo raggio

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A Palazzo Chigi, dopo l’arrivo di email minatorie che hanno bloccato 6mila scuole, hanno varato un nuovo protocollo. Anche giovedì 12 novembre le minacce non sono mancate: «Le scuole raggiunte sono state 3.778, secondo i dati provvisori. Le evacuazioni sono state 77, e in 36 di queste scuole l’attività didattica è ripresa nella stessa mattinata. Il forte calo delle evacuazioni conferma che le indicazioni date stamane dal governo ai prefetti e ai dirigenti scolastici dopo gli eventi di ieri hanno funzionato», recita la nota di Palazzo Chigi inviata dopo il tavolo interministeriale sul tema. Dunque secondo la narrazione governativa il protocollo ha funzionato perché ha ridotto le evacuazioni. Risultato tardivo, ma necessario.

Ma la realtà racconta di quattro anni persi. Le minacce ibride hanno trovato un paese impreparato, nonostante la presenza di un’agenzia della cybersicurezza che avrebbe dovuto funzionare al massimo delle proprie possibilità. Eppure si è perso più tempo a condurre una guerra interna, con conflitti tra ministeri, agenzie trasformate in poltronifici e assenza totale di strategia.

Perché è proprio questo il punto: l’ambito della sicurezza informatica è negli slogan quello più strategico, da quattro anni questo governo sostiene di aver dato molto peso alla questione. Poi nei fatti siamo a rincorrere gli eventi, senza una visione complessiva che garantisca all’Italia di non fermarsi di fronte intimidazioni ibride di questo tipo. «La strategia? Non c’è, è sempre il qui e ora a governare le scelte», dice una fonte qualificata del settore.

E così nella riunione del Comitato interministeriale per la sicurezza è stato definito un protocollo operativo comune per la gestione delle segnalazioni di allarme. In pratica prevede di non procedere all’evacuazione degli edifici in assenza di elementi concreti ulteriori rispetto alla semplice ricezione di una mail massiva che facciano ritenere sussistente un pericolo. «Resta ferma la facoltà del prefetto di disporre misure di evacuazione qualora disponga di elementi specifici e concreti che configurino una situazione di effettivo rischio», scrive Chigi.

Durante il briefing con le opposizioni, Meloni è apparsa meticolosa e dettagliata sui rischi che si corrono e sui pericoli della stagione di guerra ibrida. Ma alla preparazione della presidente del Consiglio corrisponde il caos, la guerra tra bande e il solito amichettismo nelle nomine e nelle scelte nel settore della cybersicurezza. Con un’assenza di coordinamento tra i soggetti impegnati nel settore.

Crosetto vs Mantovano

Il primo terreno di scontro, al momento irrisolto, è tra due blocchi di potere dentro il governo. Quello di Alfredo Mantovano, sottosegretario con delega ai servizi, e vicinissimo a Meloni, e quello che risponde al ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Mantovano, con delega ai servizi, ha dovuto già duellare a distanza con il cofondatore di FdI per le nomine nell’intelligence. Dall’altra parte Crosetto vorrebbe accentrare tutto, anche la sicurezza contro le minacce ibride. Al Senato è in corso la discussione su una proposta di legge che prevede un centro interforze contro questo tipo di azioni. Un doppione, però, che rischia di aumentare stipendi, caos e sprechi in attesa di capire fino in fondo le competenze da assegnare a ciascun organismo.

Quello del coordinamento resta il tema centrale. «Siamo indietro negli investimenti in cybersicurezza, ma siamo all’anno zero nella capacità di avere una struttura in house in grado di fornire sicurezza almeno alle infrastrutture istituzionali nazionali», ha raccontato a Domani un esperto di contrasto al terrorismo informatico. In Italia esiste un’agenzia per la cybersicurezza nazionale, divenuta presto un’altra occasione di scontro.

Acn, l’agenzia contesa

Pochi mesi fa Andrea Quacivi, ex ad di Sogei, ha sostituito alla direzione dell’Acn il dimissionario Bruno Frattasi, il prefetto che ha gestito la prima fase di lancio dell’agenzia. Ora per lui, che di cybersicurezza non era esperto, si vocifera di un impegno in altro settore ancor più sconosciuto: quello culturale. Il governo, via Mantovano, vorrebbe promuoverlo presidente dell’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico al posto di Gianni Letta, il cui incarico è in scadenza.

Il tempo all’agenzia è trascorso più proteggendola dall’assalto di Crosetto che a renderla davvero una struttura in grado di reagire ad attacchi e intrusioni. L’unica cosa che è cresciuta è l’esborso tra promozioni interne, stipendi faraonici, progressi di chi non ha neppure una laurea. «Conta molto da dove vieni, a chi sei legato, sponsor e fedelissimi, in questi anni sono aumentati dipendenti, stipendi ed emolumenti. Ora arriva il nuovo corso e vediamo con quali risultati», racconta chi conosce bene quel posto.

A scorrere gli affidamenti si scopre che, lo scorso anno, al festival di Sanremo c’era anche Acn. Ha allestito un’area espositiva per “La settimana della sicurezza cibernetica” in occasione del Festival della canzone italiana. Una spesa poco sotto i 20 mila euro, qualche migliaia di euro anche la fornitura di capi di abbigliamento al personale. Bazzecole in confronto alle spese annuali: 131 milioni di euro nel 2025, di questi buona parte destinati al personale, con previsioni di aumento nel prossimo triennio.

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