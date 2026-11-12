in azione il gruppo “Everest”

«Dateci 3 milioni di dollari»: Brennero, il pizzo degli hacker

Nello Trocchia
12 novembre 2026 • 07:00Aggiornato, 12 novembre 2026 • 08:09
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A metà ottobre la società del tunnel in costruzione è stata colpita da un attacco informatico. Come Domani può rivelare è arrivata una richiesta estorsiva a novembre. La spa denuncia

Tre milioni di dollari. È questa la cifra che, a inizio novembre, un gruppo di hacker ha chiesto alla società del tunnel del Brennero, Bbt Se, per neutralizzare l’attacco informatico lanciato a metà ottobre con la sottrazione di documenti e dati su un server che contiene 812 giga di materiale. Prima sono entrati nel sistema utilizzato per lo scambio di dati con soggetti esterni e, a distanza di due settimane, hanno inviato la richiesta di “riscatto”. Domani può rivelare cifra e dettagli di quest

Nello Trocchia
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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.