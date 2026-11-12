«Dateci 3 milioni di dollari»: Brennero, il pizzo degli hacker

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Tre milioni di dollari. È questa la cifra che, a inizio novembre, un gruppo di hacker ha chiesto alla società del tunnel del Brennero, Bbt Se, per neutralizzare l’attacco informatico lanciato a metà ottobre con la sottrazione di documenti e dati su un server che contiene 812 giga di materiale. Prima sono entrati nel sistema utilizzato per lo scambio di dati con soggetti esterni e, a distanza di due settimane, hanno inviato la richiesta di “riscatto”. Domani può rivelare cifra e dettagli di quest