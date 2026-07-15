I cantieri e il depistaggio. L’ombra di Lavitola dietro la pista “regina”

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La bomba piazzata una sera di metà autunno, il commando di quattro persone che risponde al bodyguard d’origine africana e che ora fa sapere di non voler più tornare dal Camerun dove è scappato a concludere un affare sul carbon credit, il presunto mandante che si scopre essere pluripregiudicato «amico fraterno» della vittima e, cioè, del conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Se è l’arte a imitare la vita, è successo il contrario in questa storia, diventata un vero rompicapo per gli inquirenti ca