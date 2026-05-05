«I club si muovono con il Governo?». Le chat sul Meazza e l’inchiesta dei pm

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Rivelazione di segreto, turbativa d’asta, nove indagati tra esponenti dei due maggiori club di calcio e funzionari pubblici. E ora, in base a un’informativa della Guardia di finanza letta da Domani, anche interlocuzioni avviate prima delle pratiche ufficiali e messaggi «con Roma» riguardanti la compravendita dello Stadio San Siro a Milano. Tra i messaggi citati nelle carte dell’inchiesta sul Meazza ci sarebbe anche la lettera che il sindaco Beppe Sala ha scritto quattro anni fa alla premier Gior