la decisione della consulta

I guai di Bartolozzi. Lei verso il processo e il marito arrestato

Nello Trocchia
06 novembre 2026 • 20:46
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La Corte costituzionale ha dato il via libera ai pm che indagano sul caso Almasri: l’ex zarina rischia il processo. Nelle stesse ora il marito è finito ai domiciliari

Un processo all’orizzonte e gli arresti domiciliari. È una giornata nera per la coppia Armao-Bartolozzi tra le più influenti della politica italiana, inserita nei gangli del potere tra Palermo e Roma. La Consulta ha deliberato nel conflitto d’attribuzione tra Parlamento e Tribunale dei ministri dando il via libera alla procura di Roma nel procedimento penale per false dichiarazioni a carico di Giusi Bartolozzi. Si tratta dell’ex zarina del ministero della Giustizia, capo di gabinetto del ministr

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Nello Trocchia

Nello Trocchia è inviato di Domani, autore dello scoop sui pestaggi nel carcere di Santa Maria Capua Vetere. Ha scritto inchieste su mafie e malaffare politico per quotidiani e riviste, riprese dai principali media nazionali e internazionali; per la tv ha realizzato documentari come Casamonica tratto da uno dei suoi libri. L'ultimo volume che ha scritto è Invincibili, un'inchiesta sulla mafia albanese. Il suo ultimo podcast si intitola 'Pestaggio di stato'. Ha scritto per il teatro e un libro di racconti per bambine e bambini.