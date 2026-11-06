I guai di Bartolozzi. Lei verso il processo e il marito arrestato

La Corte costituzionale ha dato il via libera ai pm che indagano sul caso Almasri: l’ex zarina rischia il processo. Nelle stesse ora il marito è finito ai domiciliari

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Un processo all’orizzonte e gli arresti domiciliari. È una giornata nera per la coppia Armao-Bartolozzi tra le più influenti della politica italiana, inserita nei gangli del potere tra Palermo e Roma. La Consulta ha deliberato nel conflitto d’attribuzione tra Parlamento e Tribunale dei ministri dando il via libera alla procura di Roma nel procedimento penale per false dichiarazioni a carico di Giusi Bartolozzi. Si tratta dell’ex zarina del ministero della Giustizia, capo di gabinetto del ministr