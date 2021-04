La situazione dell’epidemia migliora in Sardegna, che passa da rossa ad arancione, mentre peggiora in Valle d’Aosta, che da arancione diventerà rossa. I cambi di colore saranno effettivi da lunedì. Restano in arancione Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Il resto dell’Italia rimane in giallo.

Sono questi i cambi di colore decisi dal ministero della Salute sulla base del monitoraggio settimanale dell’epidemia di Covid-19 realizzato dell’Istituto superiore di sanità.

Il monitoraggio mostra che Rt, l’indice che misura la velocità di diffusione della pandemia, è tornato a crescere per la prima volta in oltre un mese. Nell’ultimo monitoraggio, riferito alle prime settimane di aprile, era a 0,81, mentre nelle settimane centrali del mese, a cui si riferisce il bollettino di oggi, è risalito a 0,85.

Tra le buone notizie c’è il calo dell’incidenza dei nuovi contagi settimanali, passato a 146 ogni 100mila abitanti dai 152 della scorsa settimana. Ieri, inoltre, per la prima volta dall’inizio della seconda ondata lo scorso autunno, è sceso sotto la soglia di allarme del 30 per cento il tasso medio di occupazione delle terapie intensive da parte dei malati Covid-19.

© Riproduzione riservata