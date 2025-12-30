«I pm hanno riscontrato gli atti israeliani?». Hannoun e i dubbi sulle prove di Tel Aviv

I pareri di giuristi e accademici sul materiale inviato alla Dna di Melillo. Caiazza: «Se recepiti senza riscontri sarebbe grave»

true false

«Relazioni, frequentazioni, posizioni ideologiche, scenari geopolitici. Sono gli elementi che di solito vengono usati per colmare ciò che sembra mancare: condotte individuali concrete». L’avvocato penalista Nicola Canestrini commenta quanto trapelato finora sul presunto giro di soldi che gli indagati dalla procura di Genova e dall’Antimafia avrebbero dirottato su Hamas per mezzo di una serie di associazioni di beneficenza. Senza contare il capitolo delle informazioni arrivate da Israele, informa