l’inchiesta della procura antiterrorismo sui finanziamenti ad hamas

«I pm hanno riscontrato gli atti israeliani?». Hannoun e i dubbi sulle prove di Tel Aviv

Enrica Riera
30 dicembre 2025 • 07:00Aggiornato, 30 dicembre 2025 • 07:13

I pareri di giuristi e accademici sul materiale inviato alla Dna di Melillo. Caiazza: «Se recepiti senza riscontri sarebbe grave»

Il giudice dell’indagine archiviata nel 2010: «Materiale inutilizzabile». Oggi dichiarazioni spontanee del leader pro Palestina

«Relazioni, frequentazioni, posizioni ideologiche, scenari geopolitici. Sono gli elementi che di solito vengono usati per colmare ciò che sembra mancare: condotte individuali concrete». L’avvocato penalista Nicola Canestrini commenta quanto trapelato finora sul presunto giro di soldi che gli indagati dalla procura di Genova e dall’Antimafia avrebbero dirottato su Hamas per mezzo di una serie di associazioni di beneficenza. Senza contare il capitolo delle informazioni arrivate da Israele, informa

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.