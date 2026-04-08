I telefoni di Caroccia. Ora i pm cercano le chat di Delmastro

Un altro telefono è stato sequestrato. Dubbi sugli altri parlamentari nella Bisteccheria d’Italia. Il clan Senese e la politica. Le relazioni pericolose da Roma a Milano

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Chat e messaggi, conversazioni e dialoghi, scambi di battute e riferimenti agli affari comuni. Gli uomini della Guardia di finanza, su input dei magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Roma, passeranno a setaccio tutti i contenuti all’interno del telefono di Mauro Caroccia, indagato insieme alla figlia Miriam per la vicenda Delmastro e detenuto per mafia nel carcere di Viterbo. Quello sequestrato martedì sarebbe un secondo telefono, di marca Samsung, del prestanome del clan più pote