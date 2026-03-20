I verbali a Davigo, la Cassazione conferma la «censura» del Csm contro il pm Storari

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dal magistrato della procura di Milano. Che, per la vicenda relativa alla Loggia Ungheria, era stato assolto in sede penale

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«La Corte rigetta il ricorso». La Corte è quella di Cassazione e il ricorso è quello che aveva proposto dinnanzi ai giudici di legittimità il pm di Milano Paolo Storari, condannato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura alla sanzione della «censura» per i verbali di Piero Amara consegnati informalmente al membro del Csm Piercamillo Davigo per smuovere l’impasse sulla Loggia Ungheria. Il sostituto procuratore, mosso da preoccupazione per quello che aveva ritenuto