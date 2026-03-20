la sentenza

I verbali a Davigo, la Cassazione conferma la «censura» del Csm contro il pm Storari

Il pm Paolo Storari
Il pm Paolo Storari
Il pm Paolo Storari
Enrica Riera
20 marzo 2026 • 17:56

I giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso proposto dal magistrato della procura di Milano. Che, per la vicenda relativa alla Loggia Ungheria, era stato assolto in sede penale

«La Corte rigetta il ricorso». La Corte è quella di Cassazione e il ricorso è quello che aveva proposto dinnanzi ai giudici di legittimità il pm di Milano Paolo Storari, condannato dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura alla sanzione della «censura» per i verbali di Piero Amara consegnati informalmente al membro del Csm Piercamillo Davigo per smuovere l’impasse sulla Loggia Ungheria. Il sostituto procuratore, mosso da preoccupazione per quello che aveva ritenuto

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Enrica Riera
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Enrica Riera

Giornalista. Nata a Cosenza nel 1991, ha una laurea in giurisprudenza.