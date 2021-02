Lunedì mattina il governo ha approvato un decreto legge per proroga fino al 27 marzo il divieto di spostamento tra regioni per contenere l’epidemia di Covid-19. Il decreto stabilisce anche che chi si trova in zona rossa non potrà più recarsi a casa di amici e conoscenti una volta al giorno, un’eccezione al divieto di uscita dalla propria abitazione introdotta in occasione delle scorse feste natalizie.

Il decreto è stato approvato nel corso del secondo consiglio dei Ministri del governo Draghi, il primo dedicato all’emergenza Covid-19.

La decisione del governo sull’inasprimento delle regole era attesa. La scorsa settimana, l’Istituto superiore di sanità aveva messo in guardia il governo, sottolineando nel suo bollettino settimanale che i nuovi casi di Covid-19 sono di nuovo in crescita e che la presenza in Italia di nuove varianti più contagiose di coronavirus potrebbe portare a un rapido e imprevisto peggioramento della situazione.

