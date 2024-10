Il generale e parlamentare europeo della Lega Roberto Vannacci andrà a processo al tribunale militare di Roma per diffamazione nei confronti di un militare.

Il giudice per le indagini preliminari del tribunale competente ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura militare e ha disposto di formulare entro dieci giorni l’imputazione coatta per il generale che è accusato di aver diffamato un altro membro dell’esercito nel suo libro Il mondo al contrario.

«Rispetto, ma non concordo con la decisione del giudice nella parte in cui ha ravvisato nelle contestate pagine del libro un intento diffamatorio nei confronti di uno specifico militare che, sia detto per inciso, non viene indicato per nome e che non ha mai presentato denuncia al riguardo» ha dichiarato l’avvocato di Vannacci, Giorgio Carta, che ha voluto sottolineare anche il fatto che la procura avesse chiesto l’archiviazione del caso.

L’inchiesta per diffamazione militare è stata portata avanti anche senza una denuncia da parte dell’offeso perché questo reato tra militari risulta perseguibile d’ufficio.

