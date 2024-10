Militanti, dirigenti e parlamentari della Lega cominciano ad arrivare sul pratone di Pontida. L’organizzazione ha già annunciato numeri da record. Al momento però le presenze sembrano in linea con la manifestazione dello scorso anno.

È il giorno di Matteo Salvini, dell’eroe nazionale che ha difeso i confini dell’Italia, per usare le parole del premier ungherese Vicktor Orban, che non è a caso sarà l’ospite d’onore all’evento più importante del partito. Occhi puntati su di lui, naturalmente. Ma anche su Geert Wilders, il capo del partito delle Libertà, gli olandesi islamofobi e su Marlene Svazek, vicepresidente di Fpo, il partito dell’estrema destra austriaca che ha trionfato in patria alle ultime elezioni. Presente anche Andres Ventura, guida dei nazionalisti portoghesi di Chega!. Attesi i messaggi video di Marine Le Pen e del suo delfino Jordan Bardella. E infine i saluti che arriveranno dal Brasile dell’ex presidente Jair Bolsonaro.

Insomma la kermesse politica sulla quale Salvini ha puntato moltissimo alla fine sarà una passarella per i leader sovranisti più discussi in Europa. Il tema al centro sarà soprattutto la difesa dei confini: si parlerà del processo Open Arms a Palermo, nel quale il segretario della Lega rischia fino a sei anni di carcere se i giudici dovessero condannarlo. L’altra questione molto sentita tra il popolo leghista soprattutto del Nord, è l’autonomia ormai legge con la norma firmata Roberto Calderoli. Si parlerà anche di questo, certo. Ma più che questo tema l’interesse sarà per ciò che diranno Orban e gli altri leader europei. E poi c’è lui, il generale Roberto Vannacci, che divide persino i leghisti: tra i federalisti che non nutrono particolari simpatie per l’autore de “il mondo al contrario” e i sovranisti duri e puri che stravedono per il generale amante della X Mas.

A condurre dal palco non ci sarà lo storico speaker, Andrea Belotti, che di recente è stato molto critico con Salvini per come ha gestito le alleanze con l’estrema destra europea. Belotti sarà al bar a servire bevande e panini. Al suo posto un volto noto delle notti dello stadio San Siro, la voce di Mirko Mengozzi, ossia la voce che annuncia ogni domenica la formazione dell’Inter e urla i nomi dei giocatori a ogni goal fatto dai neroazzurri.

© Riproduzione riservata