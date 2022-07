L’obiettivo è ridurre gli effetti dell’inflazione e, in questa fase di incertezza, la linea deve essere quella di sostenere l’economia con interventi che partano «dai soggetti più deboli e dalle imprese più in difficoltà»

La sottosegretaria all’Economia, Maria Cecilia Guerra, ha detto a Repubblica che la strada per ridurre il cuneo fiscale e quindi rimpinguare le buste paga dei lavoratori è quella di destinare a questo «tutto il gettito aggiuntivo ottenuto dal contrasto all'evasione: l'anno scorso fu di 4 miliardi, questo sarà un po' meno, ma si può usare per tagliare le tasse sul lavoro».

L’obiettivo è ridurre gli effetti dell’inflazione e aggiunge che, in questa fase di incertezza, la linea deve essere quella di sostenere l’economia con interventi che partano «dai soggetti più deboli e dalle imprese più in difficoltà nei settori maggiormente colpiti dalle ricadute della guerra in Ucraina».

L’inflazione, infatti, non colpisce tutti allo stesso modo: il rincaro delle bollette, per esempio, ha un impatto maggiore in chi guadagna di meno e l’obiettivo è redistribuire in modo equo queswto peso aggiuntivo.

