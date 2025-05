Attraverso le sue indagini come giudice istruttore, ripercorriamo con lui, passo dopo passo, le piste investigative che lo hanno portato a scoprire i legami fra la mafia e gli altri poteri che si annidavano sotto la pelle dello Stato

Chi era Giovanni Falcone? Come ricordarlo al di là della retorica? “Il nemico” è un video podcast che nasce proprio per questo, cercare di raccontare chi era Falcone attraverso le sue indagini come giudice istruttore. Ripercorrere con lui, passo dopo passo, le piste investigative che lo hanno portato a scoprire i legami fra la mafia e gli altri poteri che si annidavano sotto la pelle dello Stato.

Quello dell’alta finanza, ben incarnato nella figura del banchiere (e bancarottiere) Michele Sindona, e quello della politica collusa e affarista, avida di voti e dispensatrice di appalti.

Riavvolgere il nastro delle indagini di Falcone ci riporta allora, con questo primo episodio, alla notte tra il 3 e 4 maggio del 1980, perché proprio quella notte si svolge la retata per arrestare Rosario Spatola. Spatola è tante cose: è un ex ambulante, un imprenditore, un incensurato, un benefattore che dà lavoro a quasi 500 operai con la sua impresa edile, è il primo fra i contribuenti di Palermo. Ma Rosario Spatola è soprattutto un mafioso sospettato di traffico internazionale di droga sul quale il Giovanni Falcone sta indagando.

Questo video podcast parte proprio da lì, dal racconto di quella notte in cui tutto è iniziato. Dall’indagine che ha posto le basi del maxi processo e che ha visto nascere il metodo Falcone e il famosissimo follow the money, segui i soldi.

