Nelle carte un verbale dell’ex capo della Polizia su un’inchiesta su Berlusconi e Dell’Utri. Lui ha negato di aver avuto un ruolo nella fuga di notizie del ‘94. I magistrati: «Depistaggio»

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«Io quei verbali non li avevo». È il 9 luglio 2024 quando Giovanni De Gennaro, ex capo della Polizia, davanti ai pubblici ministeri di Firenze, nega di essere la fonte dello scoop pubblicato nel 1994 dal quotidiano La Repubblica (a firma di Attilio Bolzoni e Giuseppe D’Avanzo) che ha rivelato le dichiarazioni esplosive del pentito Salvatore Cancemi. Dichiarazioni riguardanti i rapporti tra Silvio Berlusconi, Marcello Dell’Utri e Cosa nostra. La frase, pronunciata da De Gennaro, è riportata all’i