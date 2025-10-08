I tre scienziati sono stati premiati per aver sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Nel 2024 la scena era stata presa dalle proteine e il premio era stato diviso tra due scoperte

Terzo giorno di premi Nobel, terzo giorno di premiazione. Oggi è stato il turno della chimica e ha visto come protagonisti Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi. Dopo il sistema immunitario per la medicina e la meccanica quantistica per la fisica, la grande scoperta del 2025 per questa categoria è stata la struttura molecolare.

L’annuncio come sempre è stato fatto dall’Accademia reale svedese delle scienze, che dal 1901 al 2024 ha assegnato 116 premi Nobel per la chimica con 197 vincitori.

La scoperta

Kitagawa è giapponese, Yaghi giordano-statunitense, Robson britannico. «I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create, strutture metallo-organiche, contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno» si legge nel comunicato dell'Accademia Reale delle Scienze svedese.

Gli ultimi vincitori

Nel 2024 la scena è stata presa tutta dalle proteine e il premio è stato diviso a metà. Un pezzo a David Baker per la progettazione computazionale delle proteine e un pezzo a Demis Hassabis e John M. Jumper per la previsione della struttura delle proteine.

Cosa manca

Mancano ancora tre premi da assegnare, con gli attesissimi e ambitissimi Nobel per la letteratura e per la Pace, rispettivamente giovedì 9 e venerdì 10 ottobre. Chiuderà le premiazioni il Nobel per l’economia il 13 ottobre con una pausa nel weekend, perché anche le menti più brillanti del pianeta si devono riposare.

