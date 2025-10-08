Terzo giorno di premi Nobel, terzo giorno di premiazione. Oggi è stato il turno della chimica e ha visto come protagonisti Susumu Kitagawa, Richard Robson e Omar M. Yaghi. Dopo il sistema immunitario per la medicina e la meccanica quantistica per la fisica, la grande scoperta del 2025 per questa categoria è stata la struttura molecolare.

L’annuncio come sempre è stato fatto dall’Accademia reale svedese delle scienze, che dal 1901 al 2024 ha assegnato 116 premi Nobel per la chimica con 197 vincitori. 

Tutto il mondo obbedisce alla meccanica quantistica. Anche il premio Nobel

La scoperta

Kitagawa è giapponese, Yaghi giordano-statunitense, Robson britannico. «I vincitori hanno sviluppato un nuovo tipo di architettura molecolare. Le strutture da loro create, strutture metallo-organiche, contengono grandi cavità in cui le molecole possono fluire dentro e fuori. I ricercatori le hanno utilizzate per raccogliere acqua dall'aria del deserto, estrarre inquinanti dall'acqua, catturare l'anidride carbonica e immagazzinare idrogeno» si legge nel comunicato dell'Accademia Reale delle Scienze svedese.

Gli ultimi vincitori

Nel 2024 la scena è stata presa tutta dalle proteine e il premio è stato diviso a metà. Un pezzo a David Baker per la progettazione computazionale delle proteine e un pezzo a Demis Hassabis e John M. Jumper per la previsione della struttura delle proteine.

Fatti

Il Premio Nobel per la medicina va a Brunkow, Ramsdell e Sakaguchi per le loro scoperte sul sistema immunitario

Cosa manca

Mancano ancora tre premi da assegnare, con gli attesissimi e ambitissimi Nobel per la letteratura e per la Pace, rispettivamente giovedì 9 e venerdì 10 ottobre. Chiuderà le premiazioni il Nobel per l’economia il 13 ottobre con una pausa nel weekend, perché anche le menti più brillanti del pianeta si devono riposare. 

