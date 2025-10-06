false false

Inizia con la medicina la settimana dei premi Nobel 2025. A vincere il premio sono stati Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell e Shimon Sakaguchi per la scoperta del meccanismo con cui il sistema immunitario reagisce alle infezioni.

La scoperta

La ricerca dei tre scienziati ha portato a rivoluzionarie scoperte sulla tolleranza immunitaria periferica, che impedisce al sistema immunitario di danneggiare l'organismo. In sintesi, il sistema immunitario è tanto potente da dover essere regolato perché non attacchi i nostri stessi organi. È emersa l’esistenza delle cellule T regolatrici che impediscono alle cellule immunitarie di attaccare il nostro organismo.

Shimon Sakaguchi già nel 1995 era andato controcorrente e opponendosi al modello classico della tolleranza centrale del sistema immunitario dimostrandone la complessità. Ha scoperto una classe di cellule prima ignote utili per proteggere l'organismo dalle malattie autoimmuni.

Mary Brunkow e Fred Ramsdell hanno fatto l'altra scoperta fondamentale nel 2001, quando hanno presentato la spiegazione del motivo per cui uno specifico ceppo di topi è particolarmente vulnerabile alle malattie autoimmuni. Avevano scoperto che i topi presentavano una mutazione in un gene che chiamarono Foxp3. Hanno dimostrato anche che mutazioni nell'equivalente umano di questo gene causano una grave malattia autoimmune, l'IPEX.

Due anni dopo, Shimon Sakaguchi ha collegato le scoperte. Il gene Foxp3 regola lo sviluppo delle cellule da lui identificate nel 1995. Queste cellule, oggi note come cellule T regolatrici, monitorano altre cellule immunitarie e garantiscono che il nostro sistema immunitario tolleri i nostri tessuti.

Tutto ciò ha stimolato lo sviluppo di trattamenti medici per il cancro e le malattie autoimmuni. Potrebbe anche portare a trapianti più efficaci. Molti di questi trattamenti sono ora in fase di sperimentazione clinica.

Storia del Nobel per la medicina

Il premio Nobel per la medicina o la fisiologia è stato assegnato 115 volte tra il 1901 e il 2024. Si contano 229 vincitori, con oggi 230. Gli ultimi a vincere sono stati Victor Ambros e Gary Ruvkum per aver scoperto il microRna e il suo ruolo nella maturazione dell’mRna. È una classe di minuscole molecole che contribuiscono a regolare e formare il patrimonio genetico. I due hanno aperto così la strada a numerose terapie, aiutando a comprendere come gli organismi funzionano e si sviluppano.

Come si assegna il Nobel

I premi in totale riguardano sei settori, cinque originali e presenti dal 1901 e uno aggiunto nel 1969. Sono medicina o fisiologia, fisica, chimica, letteratura, pace e infine economia. L’assegnazione si svolge ogni anno a ottobre quando vengono resi noti i vincitori e le vincitrici, mentre i nominati e le nominate rimangono segreti per 50 anni.

A scegliere il vincitore è l'Assemblea Nobel formata dai membri del Karolinska Institutet, a Solna in Svezia. Nei prossimi giorni si saprà anche chi altro sarà insignito del prestigioso premio: quello per la fisica sarà assegnato il 7 ottobre, seguono chimica l’8 ottobre, la letteratura il 9 ottobre, la pace il 10 ottobre e l’economia il 13 ottobre.

© Riproduzione riservata