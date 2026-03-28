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«L'Italia è ormai un regime». Con queste parole pubblicate sui suoi profili social l'eurodeputata di Avs, Ilaria Salis, ha denunciato il controllo preventivo che ha subito nella sua camera di hotel a Roma prima della manifestazione nazionale No Kings. Il clima era già teso alla vigilia e ora rischia di esserlo ancora di più.

«Questa mattina la Polizia si è presentata all'alba nella mia stanza d'albergo a Roma per un controllo preventivo durato oltre un'ora in vista della manifestazione di oggi. A quanto pare - aggiunge -, effetto del Decreto Sicurezza», spiega Salis. «Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni al potere... Viviamo in uno Stato di polizia. Ma non dobbiamo lasciarci intimidire. Manifestare è un diritto e lo dobbiamo difendere con tutte le nostre forze. Ci vediamo alle 14 in Piazza della Repubblica!», ha aggiunto.

Dalla Questura di Roma è arrivata fanno sapere che «l’attività origina, quale atto dovuto, da una segnalazione proveniente da un paese terzo del panorama europeo, che non consente margine di discrezionalità negli adempimenti richiesti alle autorità italiane». Secondo a quanto si apprende, il controllo sarebbe stato chiesto dalla Germania.

La reazione

«Questa mattina Ilaria SALIS, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di Polizia che si sono presentati nella sua camera d'albergo a Roma per effettuare un “controllo preventivo”. Nonostante lei si sia qualificata subito gli agenti hanno atteso quasi un'ora prima di andare via», fanno sapere in una nota i parlamentari Angelo Bonelli e Nicola Fratoianni di Avs. «Si tratta di una vicenda di una gravità inaudita, ancora peggiore perché avvenuta a poche ora dalla grande manifestazione di oggi pomeriggio».

Per i due parlamentari, «è inaccettabile che in Italia una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi. Il Governo Meloni ha deciso di sottoporre a controlli i parlamentari di opposizione ? Non siamo ancora diventati l'Ungheria di Orban e non intendiamo diventarlo. Su questa vicenda pretendiamo parole di chiarezza dal ministro Piantedosi».

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