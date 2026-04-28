Inchiesta arbitri, quell’incontro a San Siro di Rocchi con altri arbitri

Le persone che il designatore autosospeso, indagato per frode sportiva, avrebbe incontrato l’anno scorso sarebbero legate al mondo arbitrale. Giovedì 20 Rocchi non si presenterà all’interrogatorio

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La data è quella del 2 aprile 2025. Il luogo quello dello stadio San Siro, a Milano. Allora, secondo il pm Maurizio Ascione della procura guidata da Marcello Viola, il designatore Gianluca Rocchi, indagato per frode sportiva, avrebbe avuto un incontro con persone di cui è ancora ignota l’identità al fine di «combinare» la designazione di Andrea Colombo, «arbitro gradito» all’Inter, e «schermare» quella di Daniele Doveri, «poco gradito» ai nerazzurri. In base a quanto si apprende, le persone c