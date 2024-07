Il generale sarebbe stato corrotto con 22mila euro, e diverse borse di lusso per un valore di circa 11mila euro, per assegnare alla Fabbro Spa un appalto dal valore di 700mila euro

Un’inchiesta del Nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Milano e del procuratore Paolo Storari ha portato all’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di Oreste Liporace, fino al 2021 comandante dei carabinieri del secondo reggimento allievi, marescialli, brigadieri di Velletri e ora direttore dell’Istituto Alti studi della Difesa.

Liporace è accusato di corruzione, turbativa e false fatture su un appalto da quasi 700mila euro che valeva per la fornitura dei servizi di pulizia della caserma affidato, fino al 2021, all’impresa Fabbro Spa dei fratelli William e Massimiliano Fabbro, finiti ai domiciliari anche loro insieme all’imprenditore Ennio De Vellis.

Secondo l’ordinanza del gip Domenico Santoro, il generale sarebbe stato corrotto con 22mila euro, e diverse borse di lusso per un valore di circa 11mila euro. Oltre a questo anche noleggi auto, biglietti per lo stadio Olimpico e per la Scala di Milano. Non appena saputa la notizia, l’Arma ha sospeso con effetto immediato Liporace.

Le perquisizioni al ministero

Nell’inchiesta è indagato anche Lorenzo Quinzi, già dirigente generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e piazzato da Matteo Salvini a capo del dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione. Quinzi è indagato per turbata libertà degli incanti. Il sospetto dei pm è che esistesse un «sistema per accaparrarsi le commesse del Mit». Proprio per questo sono in corso perquisizioni allo stesso ministero oltre che nei confronti di 22 persone fisiche e dei rispettivi uffici anche presso l’Avvocatura Generale dello stato, il Centro Alti Studi Difesa, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Lazio, Abruzzo e Sardegna.

Il precedente

Domani aveva già raccontato come i fratelli Fabbro erano stati indagati in un’altra inchiesta condotta dalla procura meneghina su un presunto sistema corruttivo messo in piedi da un dirigente dell’ufficio acquisti della Fiera Milano, Massimo Hallecker, militante di Fratelli d’Italia ed ex socio del deputato meloniano Marco Osnato.

