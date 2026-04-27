Arbitri, nuovi indagati: le tensioni in procura sul caso Rocchi-Var

Vent’anni fa l’arbitro era stato indagato per frode insieme a Carraro (poi prosciolti). Nella nuova inchiesta non compaiono indagati tra i vertici dell’Inter. La denuncia

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Per la procura di Milano quello dopo i giorni di festa non è un lunedì come gli altri. Inizia in un clima di tensione per la fuga di notizie del 25 aprile sull’inchiesta che sembra travolgere il mondo del calcio. O meglio, il mondo degli arbitri. Cinque gli indagati noti, accusati di concorso in frode sportiva: il designatore arbitrale Gianluca Rocchi e il supervisore Var Andrea Gervasoni, che verranno interrogati giovedì dal pubblico ministero Maurizio Ascione, e gli addetti al Var Rodolfo Di V