Molti i progetti edili e urbanistici finiti nel mirino dei pm. Nell'inchiesta contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. L'uso dei media per denigrare chi non faceva parte del «sistema»

Appartamenti, uffici, alberghi. Poi la high street gallery e una food hall. Insomma una città nella città quella al centro di “WaltherPark”, il progetto in costruzione a Bolzano finito nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo della Procura di Trento che ha sventato una presunta associazione a delinquere in grado di influenzare e controllare le principali iniziative della pubblica amministrazione, specie nel settore della speculazione edilizia. Sono nove le misure cautelari eseguite questa mattina dai carabinieri e dagli uomini della finanza: ai domiciliari sono finiti la sindaca leghista di Riva del Garda Cristina Santi, figlia di Bruno, già primo cittadino in quota Dc, e l’ex senatore Vittorio Fravezzi, nonché gli imprenditori Renè Benko, Heinz Peter Michael Hager e Paolo Signoretti.

I progetti nel mirino

Proprio il magnate austriaco Benko - ritenuto da chi indaga a capo del gruppo affaristico che risponde a vario titolo di truffa, turbativa d’asta, finanziamento illecito ai partiti, traffico di influenze illecite, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato e a diversi reati contro la pubblica amministrazione – nelle scorse ore si è presentato alla Polizei direktion di Innsbruck, dove è stato sentito dagli inquirenti. Nonostante il mandato d’arresto europeo richiesto dai pubblici ministeri, Benko resta a piede libero. Agli arresti domiciliari anche Fabio Rossa, Andrea Saccani, Lorenzo Barzon e Daniela Eisenstecken. Le indagini coinvolgono ben settantasette persone, tra cui figurano ulteriori amministratori pubblici e imprenditori.

Ma non c’è solo il “WaltherPark” tra i progetti finiti sotto la lente degli investigatori. In base a quanto risulta a questo giornale le contestazioni riguarderebbero anche la realizzazione del Gries Village di Bolzano e cioè di quello che sarebbe dovuto essere un vero e proprio nuovo quartiere dotato di tutti i comfort.

Poi, tra gli altri, anche i lavori di riqualificazione di un hotel ad Arco, comune in provincia di Trento, sono stati attenzionati dalla procura. Il reato di turbativa d’asta si contesterebbe inoltre per i lavori nell’ex area merci della stazione di zona Porta Nuova a Verona, mentre quello di turbata libertà degli incanti per una vendita giudiziaria indetta dal tribunale di Pavia riguardante l’istituto di cura Santa Margherita.

In pratica molti degli imprenditori coinvolti si sarebbero resi disponibili a finanziare le campagne elettorali di amministratori pubblici, ottenendo poi agevolazioni, procedure semplificate e concessioni per iniziative immobiliari.

Sempre da quanto appreso da Domani, non mancano infatti gli episodi corruttivi: tra questi ci sarebbe pure la cessione di un terreno camuffata da fatture inesistenti che coinvolgerebbe un noto avvocato di Trento, con incarichi in una società partecipata dalla Provincia.

L’inchiesta sarebbe iniziata nel 2019 a seguito di un accesso abusivo al sistema informatico di una dipendente del Comune di Bolzano. Il Gip ha condiviso la contestazione dell'utilizzo del metodo mafioso per il reato di associazione per delinquere ipotizzato dalla procura.

L'intimidazione, spiegano fonti investigative a Domani, è «stata declinata nelle forme del condizionamento e della sopraffazione, di una aggressiva attività ad excludendum (compiuta con varie modalità) e della prospettazione di capacità punitiva nei confronti di quanti non si fossero conformati al "sistema"».

In che modo? Le stesse fonti spiegano che il metodo «si palesava nei confronti dei dipendenti ed amministratori pubblici come un coacervo di fatti illeciti compiuti con spregiudicatezza, con prospettate protezioni. La capacità intimidatrice manifestata, di per sé idonea ad integrare l'aggravante, non si arrestava ad uno stadio preliminare e minatorio, ma aveva continue e gravi attuazioni, che finivano per avere carattere esemplare e dissuasivo per tutti i soggetti che, a vario titolo, venivano coinvolti nelle vicende affaristiche della consorteria».

Da qui campagne stampa denigratorie attraverso l’utilizzo di mass media, o l’utilizzo di pressioni giudiziarie, con «iniziative infondate», ma in grado di «piegare i soggetti riluttanti, per numero e peso economico delle controversie».

