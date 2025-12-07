Abilitati e perdenti: saranno precari. Tra i dannati del concorso scuola Pnrr 3

Dopo anni di servizio, una formazione complessa e costosa, centinaia di precari hanno visto svanire l’ultima opportunità di stabilizzazione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Perché ci dicono che sono concorsi fatti per noi se non è vero? Siamo testati su conoscenze che poco hanno a che fare con la vita vera in classe»

true false

Ho 57 anni, sono una donna e vivo al sud, dove molte donne oltre a lavorare devono occuparsi dei figli e dei genitori anziani. Devono essere casalinghe e mogli attente. Insegno da 20 anni e ho quasi sempre ricoperto incarichi annuali». A parlare è una docente di lettere alle medie, precaria da 20 anni, Maria Teresa Miccoli. Che, come migliaia di altri, nonostante gli anni di insegnamento in classe, almeno un’abilitazione conseguita e un concorso alle spalle superato, non ha ottenuto il punteggio