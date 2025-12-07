L’ULTIMA OCCASIONE PER L’IMMISSIONE IN RUOLO

Abilitati e perdenti: saranno precari. Tra i dannati del concorso scuola Pnrr 3

Chiara Sgreccia
07 dicembre 2025 • 13:27

Dopo anni di servizio, una formazione complessa e costosa, centinaia di precari hanno visto svanire l’ultima opportunità di stabilizzazione prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza: «Perché ci dicono che sono concorsi fatti per noi se non è vero? Siamo testati su conoscenze che poco hanno a che fare con la vita vera in classe»

Ho 57 anni, sono una donna e vivo al sud, dove molte donne oltre a lavorare devono occuparsi dei figli e dei genitori anziani. Devono essere casalinghe e mogli attente. Insegno da 20 anni e ho quasi sempre ricoperto incarichi annuali». A parlare è una docente di lettere alle medie, precaria da 20 anni, Maria Teresa Miccoli. Che, come migliaia di altri, nonostante gli anni di insegnamento in classe, almeno un’abilitazione conseguita e un concorso alle spalle superato, non ha ottenuto il punteggio

Scrive di scuola, spazi pubblici, esteri. Ha lavorato per la redazione de L’Espresso dopo aver iniziato la professione sul campo, come freelance. Giornalista professionista. Su ig: @chiarasgreccia