Fatti

Tra delusioni e controversie, settant’anni fa la “nascita” dell’intelligenza artificiale

Andrea Daniele Signorelli
31 ottobre 2026 • 07:00
Segui Domani su Google

Nel 1956 nasceva a Dartmouth un rivoluzionario campo di studi. E compariva per la prima volta il termine “intelligenza artificiale”. Settant’anni dopo, le celebrazioni dell’anniversario ribaltano la prospettiva: che cosa deve rimanere umano in un mondo dominato dall’Ia?

Era l’agosto 1955 quando la Rockefeller Foundation riceveva una richiesta di finanziamento per una conferenza che si sarebbe tenuta l’estate successiva. Il documento – firmato dal 28enne ricercatore di matematica John McCarthy, dall’ingegnere dell’IBM Nathaniel Rochester, dal matematico Marvin Minsky e da Claude Shannon, padre della teoria dell’informazione – si intitolava “Proposta per un progetto di ricerca estivo al Dartmouth College sull’Intelligenza artificiale”. Compariva così per la prima

Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli
Andrea Daniele Signorelli

Milanese, classe 1982, giornalista. Scrive di nuove tecnologie, politica e società. Nel 2021 ha pubblicato Technosapiens, come l’essere umano si trasforma in macchina per D Editore.