Tra delusioni e controversie, settant’anni fa la “nascita” dell’intelligenza artificiale

Nel 1956 nasceva a Dartmouth un rivoluzionario campo di studi. E compariva per la prima volta il termine “intelligenza artificiale”. Settant’anni dopo, le celebrazioni dell’anniversario ribaltano la prospettiva: che cosa deve rimanere umano in un mondo dominato dall’Ia?

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Era l’agosto 1955 quando la Rockefeller Foundation riceveva una richiesta di finanziamento per una conferenza che si sarebbe tenuta l’estate successiva. Il documento – firmato dal 28enne ricercatore di matematica John McCarthy, dall’ingegnere dell’IBM Nathaniel Rochester, dal matematico Marvin Minsky e da Claude Shannon, padre della teoria dell’informazione – si intitolava “Proposta per un progetto di ricerca estivo al Dartmouth College sull’Intelligenza artificiale”. Compariva così per la prima