«Io sono Beccamorta». La custode delle storie dimenticate nei cimiteri

true false

Quando entra in un cimitero, Maria Veronica Zinnia scende. Preferisce i sotterranei, dove sono custoditi i loculi di fine Ottocento e dei primi del Novecento, quelli su cui è più facile trovare un nome, una data, qualche parola capace di aprire una storia. Le tombe monumentali, dice, spesso raccontano poco. Sotto terra, invece, tra i corridoi e le pietre del cimitero storico della Certosa, a Bologna, ci sono gli epitaffi più interessanti e Maria Veronica Zinna, 31 anni, in arte Beccamorta, conte