la cacciatrice del passato

«Io sono Beccamorta». La custode delle storie dimenticate nei cimiteri

Alessia Arcolaci
03 ottobre 2026 • 07:00
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Nei sotterranei della Certosa di Bologna, Maria Veronica Zinnia cerca nelle lapidi abbandonate le tracce di vite che nessuno ricorda più

Quando entra in un cimitero, Maria Veronica Zinnia scende. Preferisce i sotterranei, dove sono custoditi i loculi di fine Ottocento e dei primi del Novecento, quelli su cui è più facile trovare un nome, una data, qualche parola capace di aprire una storia. Le tombe monumentali, dice, spesso raccontano poco. Sotto terra, invece, tra i corridoi e le pietre del cimitero storico della Certosa, a Bologna, ci sono gli epitaffi più interessanti e Maria Veronica Zinna, 31 anni, in arte Beccamorta, conte

Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci
Alessia Arcolaci

Vive a Roma e da lì parte per raccontare le persone e le loro storie. Giornalista e autrice di documentari, ha realizzato la serie Ossi di Seppia. Il rumore della memoria e la docuserie I ragazzi delle Scorte vincitrice del premio nazionale Paolo Borsellino. Ha firmato la scrittura del documentario Magma. Mattarella. il delitto perfetto, sull’omicidio di Piersanti Mattarella. Su Vanity Fair ha condotto il podcast Quello che resta. Per Giulia, per tutte, dedicato alle vittime di femminicidio. 