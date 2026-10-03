«Io sono Beccamorta». La custode delle storie dimenticate nei cimiteri

Nei sotterranei della Certosa di Bologna, Maria Veronica Zinnia cerca nelle lapidi abbandonate le tracce di vite che nessuno ricorda più
Quando entra in un cimitero, Maria Veronica Zinnia scende. Preferisce i sotterranei, dove sono custoditi i loculi di fine Ottocento e dei primi del Novecento, quelli su cui è più facile trovare un nome, una data, qualche parola capace di aprire una storia. Le tombe monumentali, dice, spesso raccontano poco. Sotto terra, invece, tra i corridoi e le pietre del cimitero storico della Certosa, a Bologna, ci sono gli epitaffi più interessanti e Maria Veronica Zinna, 31 anni, in arte Beccamorta, conte